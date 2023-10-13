Магомедова Зимфира Асадовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магомедова Зимфира Асадовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1975

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1975

Отец: Абдулаев Асад

Мать: Абдулаева Меседо

Рождение ребёнка
29.08.1992

Дочь: Абдурахманова Наира Пахрудиновна

Отец ребёнка: Магомедов Пахрудин Омарович

Рождение ребёнка
03.03.1995

Дочь: Нурасулова Мадина Пахрудиновна

Отец ребёнка: Магомедов Пахрудин Омарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Магомедов Раджаб

Отец ребёнка: Магомедов Пахрудин Омарович

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