Магомедова Зимфира Асадовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1975
Отец: Абдулаев Асад
Мать: Абдулаева Меседо
Рождение ребёнка
29.08.1992
Дочь: Абдурахманова Наира Пахрудиновна
Отец ребёнка: Магомедов Пахрудин Омарович
Рождение ребёнка
03.03.1995
Дочь: Нурасулова Мадина Пахрудиновна
Отец ребёнка: Магомедов Пахрудин Омарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Магомедов Раджаб
Отец ребёнка: Магомедов Пахрудин Омарович