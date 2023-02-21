Гунштейн Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гунштейн Елена Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1987

Дочь: Ефремова Екатерина Викторовна

Отец ребёнка: Гунштейн Виктор Германович

Мыски, Мысковский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия Викторовна

Отец ребёнка: Гунштейн Виктор Германович

Мыски, Мысковский, Кемеровская область
Работа или профессия
Неизвестно
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