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Головцов Павел Прокопьевич
Головцов Павел Прокопьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1922
Дата смерти
1986
Пол
Мужской
Отец
Головцов Прокопий Матвеевич
1872 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец:
Головцов Прокопий Матвеевич
Мать: не указана
Смерть
1986
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