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Головцов Павел Прокопьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Головцов Прокопий Матвеевич

Мать: не указана

Смерть
1986
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