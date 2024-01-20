Ямбаков Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНе указана
Дата смерти1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1940
Сын: Ямбаков Валентин Александрович
Мать ребёнка: Янбакова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Янбакова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Янбакова Татьяна
Смерть
1960