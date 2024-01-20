Ямбаков Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯмбаков Александр Алексеевич

Ямбаков Александр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Не указана

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1940

Сын: Ямбаков Валентин Александрович

Мать ребёнка: Янбакова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Янбакова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Янбакова Татьяна

Смерть
1960
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