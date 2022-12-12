Шмитт (Schmitt) Иоганнес Михаэль (Joannes Michaelis)
Место рожденияРорвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения30.01.1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1764
Отец: Шмитт Иоганнес Михаэль
Мать: Финц Анна Мария
Рорвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
30.01.1764
Рорвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
27.06.1802
Жена: Брудер Мария Елизавета
Рорвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
06.12.1804
Сын: Шмитт Николаус
Мать ребёнка: Брудер Мария Елизавета
Рорвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
1809 ст.
Дочь: Шмитт Елизавета
Мать ребёнка: Брудер Мария Елизавета
Иммиграция
1809 ст.
Рождение ребёнка
1813 ст.
Дочь: Шмитт Катарина
Мать ребёнка: Брудер Мария Елизавета
Рождение ребёнка
1815 ст.
Сын: Шмитт Филипп
Мать ребёнка: Брудер Мария Елизавета
Смерть
Неизвестно