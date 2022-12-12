Шмитт (Schmitt) Иоганнес Михаэль (Joannes Michaelis) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШмитт (Schmitt) Иоганнес Михаэль (Joannes Michaelis)

Шмитт (Schmitt) Иоганнес Михаэль (Joannes Michaelis)

avatar

Место рождения

Рорвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

30.01.1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1764

Отец: Шмитт Иоганнес Михаэль

Мать: Финц Анна Мария

Рорвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
30.01.1764
Рорвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
27.06.1802

Жена: Брудер Мария Елизавета

Рорвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
06.12.1804

Сын: Шмитт Николаус

Мать ребёнка: Брудер Мария Елизавета

Рорвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
1809 ст.

Дочь: Шмитт Елизавета

Мать ребёнка: Брудер Мария Елизавета

Лиманское, Одеська область
Иммиграция
1809 ст.
Лиманское, Одеська область
Рождение ребёнка
1813 ст.

Дочь: Шмитт Катарина

Мать ребёнка: Брудер Мария Елизавета

Лиманское, Одеська область
Рождение ребёнка
1815 ст.

Сын: Шмитт Филипп

Мать ребёнка: Брудер Мария Елизавета

Лиманское, Одеська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close