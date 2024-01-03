Константин Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константин Матвеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1854 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Матвей Антонов

Мать: Марфа Ильина

Смерть
Неизвестно
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