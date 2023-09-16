Чекулаева Прасковья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Между 1812 и 1823
Рождение ребёнка
Между 1823 и 1824
Дочь: Зиновья Андреева
Отец ребёнка: Чекулаев Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Чекулаев Василий Андреевич
Отец ребёнка: Чекулаев Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1834
Отец ребёнка: Чекулаев Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Марфа Андреевна
Отец ребёнка: Чекулаев Андрей Григорьевич
Смерть
После 1858