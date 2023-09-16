Чекулаева Прасковья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекулаева Прасковья Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1795 и 1797 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1812 и 1823

Муж: Чекулаев Андрей Григорьевич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1823 и 1824

Дочь: Зиновья Андреева

Отец ребёнка: Чекулаев Андрей Григорьевич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Чекулаев Василий Андреевич

Отец ребёнка: Чекулаев Андрей Григорьевич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Чекулаев Осип Андреевич

Отец ребёнка: Чекулаев Андрей Григорьевич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Марфа Андреевна

Отец ребёнка: Чекулаев Андрей Григорьевич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1858
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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