Фомичева (Масина) Пелагея Даниловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1883
Бракосочетание
23.10.1905
Рогозинино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
по ж: д. Осурово крестьянин Иван Михайлович Фомичев и Половецкой волости с. Алферьево крестьянин Семеон Захарович Лаптев по н: д. Щербинина крестьяне Михаил Данилович и Павел Данилович Масин
Рождение ребёнка
30.08.1906
Сын: Фомичев Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Фомичев Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
08.11.1907
Дочь: Фомичева Анна Васильевна
Отец ребёнка: Фомичев Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
25.05.1910
Отец ребёнка: Фомичев Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
05.10.1911
Сын: Фомичев Василий Васильевич
Отец ребёнка: Фомичев Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
06.10.1913
Дочь: Фомичева Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Фомичев Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
23.08.1915
Сын: Фомичев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Фомичев Василий Афанасьевич