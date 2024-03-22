Фомичева (Масина) Пелагея Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомичева (Масина) Пелагея Даниловна

Место рождения

Щербинино, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1883

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Щербинино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
23.10.1905

Муж: Фомичев Василий Афанасьевич

Рогозинино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
по ж: д. Осурово крестьянин Иван Михайлович Фомичев и Половецкой волости с. Алферьево крестьянин Семеон Захарович Лаптев по н: д. Щербинина крестьяне Михаил Данилович и Павел Данилович Масин
Рождение ребёнка
30.08.1906

Сын: Фомичев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Фомичев Василий Афанасьевич

Осурово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
08.11.1907

Дочь: Фомичева Анна Васильевна

Отец ребёнка: Фомичев Василий Афанасьевич

Осурово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.05.1910

Сын: Фомичев Иоанн Васильевич

Отец ребёнка: Фомичев Василий Афанасьевич

Осурово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.10.1911

Сын: Фомичев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Фомичев Василий Афанасьевич

Осурово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
06.10.1913

Дочь: Фомичева Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Фомичев Василий Афанасьевич

Осурово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.08.1915

Сын: Фомичев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Фомичев Василий Афанасьевич

Осурово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
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