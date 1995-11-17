Кобылянская Лидия Ивановна
Место рожденияПолтавская область, Машевский район, с.Ивановка
Дата рождения15.02.1938
Дата смерти17.11.1995
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1938
Отец: Смаржов Иван Кузьмич
Полтавская область, Машевский район, с.Ивановка
Место жительства
Неизвестно
Полтавская область, Машевский район, с.Сахновщина, Днепропетровская область, Магдалиновский с.Роза Люксембург
Рождение ребёнка
03.09.1957
Украина, Харьковская обл
Рождение ребёнка
13.05.1959
Украина, Харьковская обл
Рождение ребёнка
12.12.1961
совхоз Червоный Алексевского района Харьковской обласи
Рождение ребёнка
17.04.1968
Украина, Днепропетровская обл.
Смерть
17.11.1995
Днепропетровская область, Магдалиновский с.Роза Люксембург