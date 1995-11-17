Кобылянская Лидия Ивановна 15.02.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кобылянская Лидия Ивановна

Место рождения

Полтавская область, Машевский район, с.Ивановка

Дата рождения

15.02.1938

Дата смерти

17.11.1995

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1938

Отец: Смаржов Иван Кузьмич

Мать: Смаржова Пелагея Афанасьевна

Полтавская область, Машевский район, с.Ивановка
Место жительства
Неизвестно
Полтавская область, Машевский район, с.Сахновщина, Днепропетровская область, Магдалиновский с.Роза Люксембург
Рождение ребёнка
03.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кобылянский Василий Иванович

Украина, Харьковская обл
Рождение ребёнка
13.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кобылянский Василий Иванович

Украина, Харьковская обл
Рождение ребёнка
12.12.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кобылянский Василий Иванович

совхоз Червоный Алексевского района Харьковской обласи
Рождение ребёнка
17.04.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кобылянский Василий Иванович

Украина, Днепропетровская обл.
Смерть
17.11.1995
Днепропетровская область, Магдалиновский с.Роза Люксембург

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