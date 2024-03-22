Файнштейн Давид Владимирович
Место рождения
Дата рождения30.11.1901
Дата смерти30.11.1941
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1901
Отец: Файнштейн Владимир
Образование
Между 1916 и 1920
Одесский кинотехникум
Оператор
Образование
Между 1921 и 1926
Киевский Институт Киноинженеров
Киноинженер
Работа или профессия
С 1934 по 1936
Отвечал за специальные способы киносъёмки и производство учебно-технических фильмов | Киевская Кинофабрика
Работа или профессия
С 1936 по 1939
Декан операторского факультета | Киевский киноинститут
Работа или профессия
С 1939 по 1940
Директор | Киевский киноинститут
Работа или профессия
С 1940 по 1941
Москва, город федерального значения Москва
Директор | Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК)
Военная служба
С ?.07.1941 по 30.11.1941
Можайск
Помощник командира взвода, политрук 38-го стрелкового полка дивизии. Участвовал в сооружении Можайской линии обороны | 13-я Ростокинская дивизия народного ополчения
Смерть
30.11.1941
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
под Вязьмой