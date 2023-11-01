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(Пыжева) Анна Григорьевна
(Пыжева) Анна Григорьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1760
Пол
Женский
Отец
Пыжев Григорий Власович
1728 г.р.
Мать
(Хоторова) Татьяна Тимофеевна
1732 г.р.
Дети
Не указаны
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АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец:
Пыжев Григорий Власович
Мать:
Татьяна Тимофеевна
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