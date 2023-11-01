(Пыжева) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пыжева) Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Пыжев Григорий Власович

Мать: Татьяна Тимофеевна

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