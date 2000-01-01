Жулега Марина Евстафьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жулега Марина Евстафьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

20.02.1798

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Евстафий

Мать: не указана

Смерть
20.02.1798
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