Корепанова (Воронцова) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корепанова (Воронцова) Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1976

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1976

Отец: Воронцов Николай Степанович

Мать: Воронцова Лилия Витальевна

Рождение ребёнка
14.11.1996

Сын: Корепанов Владислав Валерьевич

Отец ребёнка: Корепанов Валерий Витальевич

Рождение ребёнка
18.10.2007

Дочь: Корепанова Вероника Валерьевна

Отец ребёнка: Корепанов Валерий Витальевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коновалова Диана Валерьевна

Отец ребёнка: Корепанов Валерий Витальевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корепанов Валерий Витальевич

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