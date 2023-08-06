Корепанова (Воронцова) Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1976
Рождение ребёнка
14.11.1996
Сын: Корепанов Владислав Валерьевич
Отец ребёнка: Корепанов Валерий Витальевич
Рождение ребёнка
18.10.2007
Дочь: Корепанова Вероника Валерьевна
Отец ребёнка: Корепанов Валерий Витальевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коновалова Диана Валерьевна
Отец ребёнка: Корепанов Валерий Витальевич
Бракосочетание
Неизвестно