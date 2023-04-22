Филиппенко Серафима Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.07.1904 ст.
Дочь: Филиппенко Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Филиппенко Иван Степанович
Место жительства
1904 ст.
Нивное, Суражский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно