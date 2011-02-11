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Кобзев Данил Александрович
Кобзев Данил Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.02.2011
Пол
Мужской
Отец
Кобзев Дмитрий Александрович
1987 г.р.
Мать
Суразакова Аржана Алексеевна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.2011
Отец:
Кобзев Дмитрий Александрович
Мать:
Суразакова Аржана Алексеевна
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