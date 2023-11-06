Кудымов Алексей Поликарпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Военная служба
Между 1941 и 1945
252 полк конвойных войск НКВД
Участие в бою
1941
Участник Московской битвы
Участие в бою
1943
Участник Курской битвы
Место жительства
После 1946
Верхотурье, Верхотурский, Свердловская область
Военная награда
Неизвестно
Наименование награды: Медаль «За оборону Москвы»
Военная награда
Неизвестно
Наименование награды: Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Смерть
Неизвестно