Кудымов Алексей Поликарпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудымов Алексей Поликарпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
Между 1941 и 1945
252 полк конвойных войск НКВД
Участие в бою
1941
Участник Московской битвы
Участие в бою
1943
Участник Курской битвы
Место жительства
После 1946
Верхотурье, Верхотурский, Свердловская область
Военная награда
Неизвестно
Наименование награды: Медаль «За оборону Москвы»
Военная награда
Неизвестно
Наименование награды: Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Смерть
Неизвестно
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