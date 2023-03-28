Коробейникова Ульяна Ипатьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
ИВ1852 плёнка 2213864, стр. 791
Рождение ребёнка
Вычислено 1851
Сын: Коробейников Андрей Кононов
Отец ребёнка: Коробейников Конон Данилов
ИВ1852 плёнка 2213864, стр. 791
Рождение ребёнка
Вычислено 1853
Сын: Коробейников Косьма Кононов
Отец ребёнка: Коробейников Конон Данилов
ИВ1859 плёнка 2213865, стр. 181
Рождение ребёнка
Вычислено 1858
Сын: Коробейников Прокопий Кононов
Отец ребёнка: Коробейников Конон Данилов
ИВ1859 плёнка 2213865, стр. 181
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно