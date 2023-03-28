Коробейникова Ульяна Ипатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробейникова Ульяна Ипатьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1832 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

ИВ1852 плёнка 2213864, стр. 791
Рождение ребёнка
Вычислено 1851

Сын: Коробейников Андрей Кононов

Отец ребёнка: Коробейников Конон Данилов

ИВ1852 плёнка 2213864, стр. 791
Рождение ребёнка
Вычислено 1853

Сын: Коробейников Косьма Кононов

Отец ребёнка: Коробейников Конон Данилов

Ярунцов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
ИВ1859 плёнка 2213865, стр. 181
Рождение ребёнка
Вычислено 1858

Сын: Коробейников Прокопий Кононов

Отец ребёнка: Коробейников Конон Данилов

Ярунцов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
ИВ1859 плёнка 2213865, стр. 181
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробейников Конон Данилов

Смерть
Неизвестно