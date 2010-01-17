Калашникова (Кузнецова) Нелли Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашникова (Кузнецова) Нелли Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1937

Дата смерти

17.01.2010

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1913 г.р.

Муж

1935 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1937

Отец: Кузнецов Иван Яковлевич

Мать: Кузнецова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
?.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калашников Геннадий Алексеевич

Шахтерск, Углегорский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
?.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калашников Геннадий Алексеевич

Шахтерск, Углегорский, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калашников Геннадий Алексеевич

Шахтерск, Углегорский, Сахалинская область
Смерть
17.01.2010
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
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