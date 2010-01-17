Калашникова (Кузнецова) Нелли Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.1937
Дата смерти17.01.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1937
Отец: Кузнецов Иван Яковлевич
Мать: Кузнецова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
?.05.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калашников Геннадий Алексеевич
Рождение ребёнка
?.05.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калашников Геннадий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.01.2010
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно