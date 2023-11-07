Александра Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1843
Сын: Иван Карпович
Отец ребёнка: Карп Филиппович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Никифор Карпович
Отец ребёнка: Карп Филиппович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Петр Карпович
Отец ребёнка: Карп Филиппович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Михаил Карпович
Отец ребёнка: Карп Филиппович
Смерть
Неизвестно