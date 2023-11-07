Александра Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Иван Карпович

Отец ребёнка: Карп Филиппович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Никифор Карпович

Отец ребёнка: Карп Филиппович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Петр Карпович

Отец ребёнка: Карп Филиппович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Михаил Карпович

Отец ребёнка: Карп Филиппович

Смерть
Неизвестно
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