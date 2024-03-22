(Кумскова) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кумскова) Мария Сергеевна

Место рождения

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область

Дата рождения

05.02.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1970 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1989

Отец: не указан

Мать: Мальц Светлана Викторовна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
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