(Ставицкая) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ставицкая) Александра Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ставицкий Пётр

Мать: Ставицкая Ефросиния Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Николаевна

Отец ребёнка: Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фёдор Николаевич

Отец ребёнка: Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Николаевна

Отец ребёнка: Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай

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