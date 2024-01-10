(Ставицкая) Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ставицкий Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Николаевна
Отец ребёнка: Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фёдор Николаевич
Отец ребёнка: Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Николаевна
Отец ребёнка: Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай