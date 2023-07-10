Кресало Настасья Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.06.1854
Сын: Кресалов Трофим Андреевич
Отец ребёнка: Кресалов Андрей Степанович
Рождение ребёнка
30.12.1856
Сын: Кресало Василий Андреевич
Отец ребёнка: Кресалов Андрей Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кресалов Андрей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно