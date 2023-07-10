Кресало Настасья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кресало Настасья Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.06.1854

Сын: Кресалов Трофим Андреевич

Отец ребёнка: Кресалов Андрей Степанович

Рождение ребёнка
30.12.1856

Сын: Кресало Василий Андреевич

Отец ребёнка: Кресалов Андрей Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кресало Артем Андреевич

Отец ребёнка: Кресалов Андрей Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кресалов Андрей Степанович

Смерть
Неизвестно
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