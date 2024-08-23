Морозова (Володина) Евдокия Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.04.1912
Сын: Морозов Георгий Андреевич
Отец ребёнка: Морозов Андрей Никифорович
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Морозов Андрей Никифорович
Смерть
Неизвестно