Морозова (Володина) Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Володина) Евдокия Дмитриевна

Место рождения

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Андрей Никифорович

Рождение ребёнка
13.04.1912

Сын: Морозов Георгий Андреевич

Отец ребёнка: Морозов Андрей Никифорович

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Морозов Кузьма Андреевич

Отец ребёнка: Морозов Андрей Никифорович

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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