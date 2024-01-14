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Ивершина Надежда Евгеньевна
Ивершина Надежда Евгеньевна
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Древо
Место рождения
с. Арзгир
Дата рождения
02.12.1985
Пол
Женский
Отец
Василенко Евгений Викторович
1964 г.р.
Мать
Карамушко Светлана Николаевна
1962 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1985
Отец:
Василенко Евгений Викторович
Мать:
Карамушко Светлана Николаевна
с. Арзгир
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