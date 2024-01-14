Ивершина Надежда Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивершина Надежда Евгеньевна

Место рождения

с. Арзгир

Дата рождения

02.12.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1985

Отец: Василенко Евгений Викторович

Мать: Карамушко Светлана Николаевна

с. Арзгир
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