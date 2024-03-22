Глухова (Бурматова) Аксинья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухова (Бурматова) Аксинья Григорьевна

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Место рождения

Гарюшка, Куединский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

24.02.1882

Дата смерти

07.01.1963

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1882

Отец: Бурматов Григорий Силантьевич

Мать: Бурматова Марфа Ивановна

Гарюшка, Куединский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
1913

Муж: Неизвестно Павел

Рождение ребёнка
16.12.1919

Дочь: Глухова Матрена Павловна (Фроловна-удочерили)

Отец ребёнка: Неизвестно Павел

Бракосочетание
После 1920

Муж: Глухов Фрол Михайлович

Рождение ребёнка
01.06.1923

Сын: Глухов Устин Фролович

Отец ребёнка: Глухов Фрол Михайлович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Глухова Агрипина Фроловна

Отец ребёнка: Глухов Фрол Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глухов Тимофей Фролович

Отец ребёнка: Глухов Фрол Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глухов Афонасий Фролович

Отец ребёнка: Глухов Фрол Михайлович

Смерть
07.01.1963
д.Теренгул Куединского района Пермской области
похоронена в д.Альняш Куединского МО
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