Глухова (Бурматова) Аксинья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения24.02.1882
Дата смерти07.01.1963
ПолЖенский
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1882
Бракосочетание
1913
Муж: Неизвестно Павел
Рождение ребёнка
16.12.1919
Дочь: Глухова Матрена Павловна (Фроловна-удочерили)
Отец ребёнка: Неизвестно Павел
Бракосочетание
После 1920
Рождение ребёнка
01.06.1923
Отец ребёнка: Глухов Фрол Михайлович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Глухова Агрипина Фроловна
Отец ребёнка: Глухов Фрол Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Глухов Фрол Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Глухов Фрол Михайлович
Смерть
07.01.1963
д.Теренгул Куединского района Пермской области
похоронена в д.Альняш Куединского МО