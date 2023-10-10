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Иващенко Константин Александрович
Иващенко Константин Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
2014
Пол
Мужской
Отец
Иващенко Александр Николаевич
1964 г.р.
Мать
Иващенко (Ильина) Елена
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2014
Отец:
Иващенко Александр Николаевич
Мать:
Иващенко Елена
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