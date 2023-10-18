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Заботина Мария Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1903

Дочь: Александра Макаровна

Отец ребёнка: Заботин Макар Максимович

Мокловка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.07.1906

Сын: Заботин Михаил Макарьевич

Отец ребёнка: Заботин Макар Максимович

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Параскева Макаровна

Отец ребёнка: Заботин Макар Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заботин Макар Максимович

Смерть
Неизвестно
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