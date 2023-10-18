Заботина Мария Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.04.1903
Дочь: Александра Макаровна
Отец ребёнка: Заботин Макар Максимович
Мокловка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.07.1906
Сын: Заботин Михаил Макарьевич
Отец ребёнка: Заботин Макар Максимович
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Параскева Макаровна
Отец ребёнка: Заботин Макар Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно