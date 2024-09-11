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Митрофанов Виталий Гаврилович

Место рождения

Улядаровка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

193

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
193

Отец: .Митрофанов Гаврил Степанович

Мать: Митрофанова Елена

Улядаровка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
Механизатор
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Мелеуз, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.12.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1970

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