Митрофанов Виталий Гаврилович
Место рождения
Дата рождения193
Дата смерти1970
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
193
Отец: .Митрофанов Гаврил Степанович
Мать: Митрофанова Елена
Работа или профессия
Неизвестно
Механизатор
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Мелеуз, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.12.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1970