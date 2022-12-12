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Милюшкин Владимир Александрович

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Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

25.11.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1981

Отец: Милюшкин Александр Иванович

Мать: Купина Татьяна Сергеевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Образование
Около 1997
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
школа 82
Образование
Около 2002
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
красгаса
Бракосочетание
Около 2008

Жена: Милюшкина Елена

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.11.2011

Сын: Милюшкин Филипп Владимирович

Мать ребёнка: Милюшкина Елена

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
17.01.2017

Сын: Милюшкин Роберт Владимирович

Мать ребёнка: Милюшкина Елена

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Работа или профессия
2022
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
директор
Место жительства
2022
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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