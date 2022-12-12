Милюшкин Владимир Александрович
Место рождения
Дата рождения25.11.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1981
Образование
Около 1997
школа 82
Образование
Около 2002
красгаса
Бракосочетание
Около 2008
Жена: Милюшкина Елена
Рождение ребёнка
27.11.2011
Сын: Милюшкин Филипп Владимирович
Мать ребёнка: Милюшкина Елена
Рождение ребёнка
17.01.2017
Сын: Милюшкин Роберт Владимирович
Мать ребёнка: Милюшкина Елена
Работа или профессия
2022
директор
Место жительства
2022