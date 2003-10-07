Казанин Илья Алексеевч — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанин Илья Алексеевч

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.2003

Пол

Мужской

Отец

1978 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.2003

Отец: Казанин Алексей Николаевич

Мать: не указана

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