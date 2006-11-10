Сергеев Игорь Дмитриевич
Место рожденияс. Верхнее, Украинская ССР
Дата рождения20.04.1938
Дата смерти10.11.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Верхнее, Украинская ССР
Место жительства
С 1938
с. Верхнее, Украинская ССР
Место жительства
С 1955
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1970 по 1973
г. Броды, Украинская ССР
Место жительства
С 1973
г. Хмельницкий, Украинская ССР
Смерть
10.11.2006
Место жительства
По 2006