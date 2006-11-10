Сергеев Игорь Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеев Игорь Дмитриевич

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Место рождения

с. Верхнее, Украинская ССР

Дата рождения

20.04.1938

Дата смерти

10.11.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Верхнее, Украинская ССР
Место жительства
С 1938
с. Верхнее, Украинская ССР
Место жительства
С 1955
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1970 по 1973
г. Броды, Украинская ССР
Место жительства
С 1973
г. Хмельницкий, Украинская ССР
Смерть
10.11.2006
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 2006
Москва, город федерального значения Москва
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