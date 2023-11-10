Орлов Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Орлов Алексей
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Орлова Лариса Васильевна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Орлов Вячеслав Васильевич
Мать ребёнка: Орлова Лариса Васильевна
Рождение ребёнка
28.02.1924
Мать ребёнка: Орлова Лариса Васильевна
Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Орлов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Орлова Лариса Васильевна
Смерть
Неизвестно