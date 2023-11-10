Орлов Василий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Василий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Орлов Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Орлов Борис Васильевич

Мать ребёнка: Орлова Лариса Васильевна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Орлов Вячеслав Васильевич

Мать ребёнка: Орлова Лариса Васильевна

Рождение ребёнка
28.02.1924

Сын: Орлов Валерий Васильевич

Мать ребёнка: Орлова Лариса Васильевна

Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Орлова Лариса Васильевна

Смерть
Неизвестно
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