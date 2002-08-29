Калинина (Сорокина) Анастасия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения21.10.1911
Дата смертиОколо 29.08.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1911
Отец: Сорокин Дмитрий Кузьмич
Крещение
22.10.1911
Рождение ребёнка
16.09.1934
Сын: Калинин Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Калинин Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Николаевна
Отец ребёнка: Калинин Николай Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
Около 29.08.2002