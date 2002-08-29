Калинина (Сорокина) Анастасия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина (Сорокина) Анастасия Дмитриевна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

21.10.1911

Дата смерти

Около 29.08.2002

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1911

Отец: Сорокин Дмитрий Кузьмич

Мать: Сорокина Агафья Ильинична

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
22.10.1911
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.09.1934

Сын: Калинин Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Калинин Николай Алексеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Николаевна

Отец ребёнка: Калинин Николай Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Николай Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
Около 29.08.2002