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Земляков Лев Андреевич
Земляков Лев Андреевич
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Древо
Место рождения
Пенза
, город Пенза, Пензенская область
Дата рождения
25.03.2013
Пол
Мужской
Отец
Земляков Андрей Константинович
1987 г.р.
Мать
Землякова (Сазонова) Мария Сергеевна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.2013
Отец:
Земляков Андрей Константинович
Мать:
Землякова Мария Сергеевна
Пенза
, город Пенза, Пензенская область
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