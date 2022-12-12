Хуснуллина Фатима Мукминовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуснуллина Фатима Мукминовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Мукмин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Хуснуллина Фаина Габдрахимовна

Отец ребёнка: Хуснуллин Габдрахим Рахимкулович

Асекеево, Асекеевский район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.11.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хуснуллин Габдрахим Рахимкулович

Асекеево, Асекеевский район, Оренбургская область
Смерть
1994
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