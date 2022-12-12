Хуснуллина Фатима Мукминовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти1994
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Мукмин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Хуснуллина Фаина Габдрахимовна
Отец ребёнка: Хуснуллин Габдрахим Рахимкулович
Рождение ребёнка
01.11.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хуснуллин Габдрахим Рахимкулович
Смерть
1994