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Соловьев Евгений Владимирович
Соловьев Евгений Владимирович
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Древо
Место рождения
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Соловьев Владимир Иванович
1920 г.р.
Мать
Соловьева (Герасимова) Елена Павловна
1922 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Соловьев Владимир Иванович
Мать:
Соловьева Елена Павловна
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
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