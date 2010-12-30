Струкова Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтрукова Светлана Владимировна

Струкова Светлана Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.2010

Пол

Женский

Отец

Мать

1985 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.2010

Отец: Струков Денис

Мать: Струкова Людмила Владимировна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close