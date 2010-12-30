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Струкова Светлана Владимировна
Струкова Светлана Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.12.2010
Пол
Женский
Отец
Струков Денис
Мать
Струкова Людмила Владимировна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.2010
Отец:
Струков Денис
Мать:
Струкова Людмила Владимировна
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