Волкова (Соловьёва) Людмила Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1976
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1976
Рождение ребёнка
18.05.1993
Сын: Гетман Владислав Александрович
Отец ребёнка: Гетман Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова Виктория Николаевна
Отец ребёнка: Волков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Волков Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гетман Александр