Волкова (Соловьёва) Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Соловьёва) Людмила Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1976

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1976

Отец: Соловьёв Василий Алексеевич

Мать: Гриценко Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
18.05.1993

Сын: Гетман Владислав Александрович

Отец ребёнка: Гетман Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Виктория Николаевна

Отец ребёнка: Волков Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Волков Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гетман Александр

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