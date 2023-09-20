Арапова (Ялоза) Надежда (Анастасия) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арапова (Ялоза) Надежда (Анастасия) Петровна

Место рождения

Днепропетровская область

Дата рождения

1926

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Ялоза Петр Яковлевич

Мать: Ялоза Пелагея Демьяновна

Днепропетровская область
Рождение ребёнка
1948

Сын: Арапов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Арапов Иван Фомич

Рождение ребёнка
26.09.1950

Дочь: Процко Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Арапов Иван Фомич

Рождение ребёнка
1956

Сын: Арапов Николай Иванович

Отец ребёнка: Арапов Иван Фомич

Рождение ребёнка
1956

Сын: Арапов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Арапов Иван Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арапова Алла Ивановна

Отец ребёнка: Арапов Иван Фомич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арапов Иван Фомич

Смерть
2000
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