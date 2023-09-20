Арапова (Ялоза) Надежда (Анастасия) Петровна
Место рожденияДнепропетровская область
Дата рождения1926
Дата смерти2000
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Ялоза Петр Яковлевич
Мать: Ялоза Пелагея Демьяновна
Днепропетровская область
Рождение ребёнка
1948
Отец ребёнка: Арапов Иван Фомич
Рождение ребёнка
26.09.1950
Дочь: Процко Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Арапов Иван Фомич
Рождение ребёнка
1956
Отец ребёнка: Арапов Иван Фомич
Рождение ребёнка
1956
Отец ребёнка: Арапов Иван Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арапова Алла Ивановна
Отец ребёнка: Арапов Иван Фомич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Арапов Иван Фомич
Смерть
2000