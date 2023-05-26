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Маликин Фома Макарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Маликин Афанасий Фомич

Мать ребёнка: Маликина Агафья Касьяновна

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Маликина Настасья Фоминична

Мать ребёнка: Маликина Агафья Касьяновна

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1931

Сын: Маликин Павел Фомич

Мать ребёнка: Маликина Агафья Касьяновна

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маликина Агафья Касьяновна

Смерть
Неизвестно