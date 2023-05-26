Маликин Фома Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Маликина Агафья Касьяновна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Маликина Настасья Фоминична
Мать ребёнка: Маликина Агафья Касьяновна
Упоминание
30.07.1850
Рождение ребёнка
1931
Сын: Маликин Павел Фомич
Мать ребёнка: Маликина Агафья Касьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно