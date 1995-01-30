Литвиненко Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1908
Дата смерти30.01.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.03.1933
Рождение ребёнка
01.09.1937
Рождение ребёнка
01.02.1949
Рождение ребёнка
05.12.1951
Сын: Литвиненко Юрий Александрович
Мать ребёнка: Литвиненко (Завируха) Мария Ануфриевна
Смерть
30.01.1995