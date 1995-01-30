Литвиненко Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвиненко Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1908

Дата смерти

30.01.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1951 г.р.
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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Литвиненко (Завируха) Мария Ануфриевна

Рождение ребёнка
25.03.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Литвиненко (Завируха) Мария Ануфриевна

Рождение ребёнка
01.09.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Литвиненко (Завируха) Мария Ануфриевна

Рождение ребёнка
01.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Литвиненко (Завируха) Мария Ануфриевна

Рождение ребёнка
05.12.1951

Сын: Литвиненко Юрий Александрович

Мать ребёнка: Литвиненко (Завируха) Мария Ануфриевна

Смерть
30.01.1995

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