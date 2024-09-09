Абакумова Евдокия Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Исповедная роспись Вознесенской Хаихтской церкви Нижнеудинского уезда 1 января 1913 — 31 декабря 1913 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись ОЦ, дело №3026, стр. 3
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1902
Дочь: Абакумова Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Абакумов Иван Родионович
Исповедная роспись Вознесенской Хаихтской церкви Нижнеудинского уезда 1 января 1913 — 31 декабря 1913 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись ОЦ, дело №3026, стр. 3
Рождение ребёнка
Вычислено 1904 ст.
Отец ребёнка: Абакумов Иван Родионович
Исповедная роспись Вознесенской Хаихтской церкви Нижнеудинского уезда 1 января 1913 — 31 декабря 1913 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись ОЦ, дело №3026, стр. 3
Рождение ребёнка
23.08.1906 ст.
Дочь: Абакумова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Абакумов Иван Родионович
Исповедная роспись Вознесенской Хаихтской церкви Нижнеудинского уезда 1 января 1913 — 31 декабря 1913 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись ОЦ, дело №3026, стр. 3. Метрическая книга Воск... Показать все
Рождение ребёнка
18.10.1910
Сын: Абакумов Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Абакумов Иван Родионович
Метрическая книга Усть-Кадинской Покровской церкви Нижнеудинского уезда (1910 г.) 1 января 1910 — 31 декабря 1910 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №1358, стр. 147
Рождение ребёнка
Вычислено 25.02.1912 ст.
Отец ребёнка: Абакумов Иван Родионович
Исповедная роспись Вознесенской Хаихтской церкви Нижнеудинского уезда 1 января 1913 — 31 декабря 1913 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись ОЦ, дело №3026, стр. 3. Метрическая книга Хайтин... Показать все
Рождение ребёнка
15.09.1913
Отец ребёнка: Абакумов Дмитрий Родионович
Метрическая книга Хайтинской Вознесенской церкви Нижнеудинского уезда (1910 г.) 1 января 1910 — 31 декабря 1910 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №1359, стр. 170
Рождение ребёнка
01.10.1914
Дочь: Абакумова Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Абакумов Иван Родионович
Метрическая книга Хаитинской Вознесенской церкви (с.с. Андрюшино, Ключи, д. Листвянка, уч. Медведка, с. Хаихта) (1914 г.) 1 января 1914 — 31 декабря 1914 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №... Показать все
Рождение ребёнка
20.08.1918
Дочь: Абакумова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Абакумов Иван Родионович
Метрическая книга Хаитинской Вознесенской церкви (с. Андрюшино, уч.уч. Говориха, Елесиха, с.с. Ключи, Куйтун, д. Листвянка, уч. Медведка, с.с. Уян, Хаихта) (1917-1918 гг.) 1 января 1917 — 31 декабря 1... Показать все
Смерть
Неизвестно