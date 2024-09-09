Абакумова Евдокия Яковлевна Вычислено 1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Абакумова Евдокия Яковлевна

Место рождения

Хаихта, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

Вычислено 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1880 г.р.

Дети

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Хаихта, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Исповедная роспись Вознесенской Хаихтской церкви Нижнеудинского уезда 1 января 1913 — 31 декабря 1913 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись ОЦ, дело №3026, стр. 3
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абакумов Иван Родионович

Рождение ребёнка
Вычислено 1902

Дочь: Абакумова Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Абакумов Иван Родионович

Хаихта, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Исповедная роспись Вознесенской Хаихтской церкви Нижнеудинского уезда 1 января 1913 — 31 декабря 1913 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись ОЦ, дело №3026, стр. 3
Рождение ребёнка
Вычислено 1904 ст.

Сын: Абакумов Тихон Иванович

Отец ребёнка: Абакумов Иван Родионович

Хаихта, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Исповедная роспись Вознесенской Хаихтской церкви Нижнеудинского уезда 1 января 1913 — 31 декабря 1913 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись ОЦ, дело №3026, стр. 3
Рождение ребёнка
23.08.1906 ст.

Дочь: Абакумова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Абакумов Иван Родионович

Хаихта, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Исповедная роспись Вознесенской Хаихтской церкви Нижнеудинского уезда 1 января 1913 — 31 декабря 1913 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись ОЦ, дело №3026, стр. 3. Метрическая книга Воск... Показать все
Рождение ребёнка
18.10.1910

Сын: Абакумов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Абакумов Иван Родионович

Хаихта, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Метрическая книга Усть-Кадинской Покровской церкви Нижнеудинского уезда (1910 г.) 1 января 1910 — 31 декабря 1910 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №1358, стр. 147
Рождение ребёнка
Вычислено 25.02.1912 ст.

Сын: Абакумов Иван Иванович

Отец ребёнка: Абакумов Иван Родионович

Хаихта, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Исповедная роспись Вознесенской Хаихтской церкви Нижнеудинского уезда 1 января 1913 — 31 декабря 1913 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись ОЦ, дело №3026, стр. 3. Метрическая книга Хайтин... Показать все
Рождение ребёнка
15.09.1913

Сын: Абакумов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Абакумов Дмитрий Родионович

Хаихта, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Метрическая книга Хайтинской Вознесенской церкви Нижнеудинского уезда (1910 г.) 1 января 1910 — 31 декабря 1910 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №1359, стр. 170
Рождение ребёнка
01.10.1914

Дочь: Абакумова Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Абакумов Иван Родионович

Хаихта, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Метрическая книга Хаитинской Вознесенской церкви (с.с. Андрюшино, Ключи, д. Листвянка, уч. Медведка, с. Хаихта) (1914 г.) 1 января 1914 — 31 декабря 1914 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №... Показать все
Рождение ребёнка
20.08.1918

Дочь: Абакумова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Абакумов Иван Родионович

Хаихта, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Метрическая книга Хаитинской Вознесенской церкви (с. Андрюшино, уч.уч. Говориха, Елесиха, с.с. Ключи, Куйтун, д. Листвянка, уч. Медведка, с.с. Уян, Хаихта) (1917-1918 гг.) 1 января 1917 — 31 декабря 1... Показать все
Смерть
Неизвестно

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