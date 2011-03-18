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Энман Вячеслав Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1937

Дата смерти

18.03.2011

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1937

Отец: Энман Борис Викторович

Мать: Энман (Андронова) Вера Петровна

Образование
Неизвестно
Высшее | Кандидат наук
Рождение ребёнка
06.02.1963

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Работа или профессия
С 1972
Начальник лаборатории геодезии Института вулканологии ДВНЦ АН СССР
Рождение ребёнка
1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
С 1976
Начальник геодезической экспедиции Толбачинской экспедиции Института вулканологии ДВНЦ АН СССР
Награда
12.09.1979
Орден «Знак Почета» за успехи, достигнутые при изучении Толбачинского извержения на Камчатке. Указ Президиума ВС СССР № 754-Х. | Ведомости Верховного Совета СССР. № 38(2008) от 19.09.1979 | <p>«За усп... Показать все
Бракосочетание
1989

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Рождение ребёнка
28.04.1989

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Смерть
18.03.2011
Похороны
Неизвестно

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