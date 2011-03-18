Энман Вячеслав Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1937
Дата смерти18.03.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1937
Образование
Неизвестно
Высшее | Кандидат наук
Рождение ребёнка
06.02.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
С 1972
Начальник лаборатории геодезии Института вулканологии ДВНЦ АН СССР
Рождение ребёнка
1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
С 1976
Начальник геодезической экспедиции Толбачинской экспедиции Института вулканологии ДВНЦ АН СССР
Награда
12.09.1979
Орден «Знак Почета» за успехи, достигнутые при изучении Толбачинского извержения на Камчатке. Указ Президиума ВС СССР № 754-Х. | Ведомости Верховного Совета СССР. № 38(2008) от 19.09.1979 | <p>«За усп... Показать все
Бракосочетание
1989
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Рождение ребёнка
28.04.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
18.03.2011
Похороны
Неизвестно