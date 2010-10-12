Голубев Павел Андреевич
Место рождения
Дата рождения1954
Дата смерти12.10.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Отец: Голубев Андрей Андреевич
Мать: Голубева Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
1975
Дочь: Наталья Павловна
Мать ребёнка: Голубева Вера
Рождение ребёнка
1978
Дочь: Елена Павловна
Мать ребёнка: Голубева Вера
Рождение ребёнка
08.09.1984
Дочь: Жидкова Анна Павловна
Мать ребёнка: Голубева Наталья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г. Кизляр
Смерть
12.10.2010