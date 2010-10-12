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Голубев Павел Андреевич

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Место рождения

Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан

Дата рождения

1954

Дата смерти

12.10.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: Голубев Андрей Андреевич

Мать: Голубева Мария Фёдоровна

Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
1975

Дочь: Наталья Павловна

Мать ребёнка: Голубева Вера

Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
1978

Дочь: Елена Павловна

Мать ребёнка: Голубева Вера

Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
08.09.1984

Дочь: Жидкова Анна Павловна

Мать ребёнка: Голубева Наталья Степановна

Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубева Наталья Степановна

Место жительства
Неизвестно
г. Кизляр
Смерть
12.10.2010
Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан
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