Бирюков Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения03.12.1927
Дата смерти15.12.2000
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1927
Отец: Бирюков Иван
Рождение ребёнка
24.10.1949
Сын: Бирюков Николай Владимирович
Мать ребёнка: Елизавета
Рождение ребёнка
06.02.1966
Дочь: Кашникова Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Бирюкова Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
25.01.1971
Дочь: Смирнова Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Бирюкова Елизавета Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елизавета
Смерть
15.12.2000