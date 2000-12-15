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Бирюков Владимир Иванович

Место рождения

Вичуга, Вичуга, Ивановская область

Дата рождения

03.12.1927

Дата смерти

15.12.2000

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1927

Отец: Бирюков Иван

Мать: не указана

Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Рождение ребёнка
24.10.1949

Сын: Бирюков Николай Владимирович

Мать ребёнка: Елизавета

Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Рождение ребёнка
06.02.1966

Дочь: Кашникова Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Бирюкова Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
25.01.1971

Дочь: Смирнова Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Бирюкова Елизавета Васильевна

Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елизавета

Смерть
15.12.2000
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