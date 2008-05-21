Ефимов Александр Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфимов Александр Карпович

Ефимов Александр Карпович

avatar

Место рождения

Семенов

Дата рождения

1957

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1929 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: Ефимов Карп Васильевич

Мать: Ефимова Александра Дмитриевна

Семенов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1994
Североморск
Похороны
Неизвестно
Семенов
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close