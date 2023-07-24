Сухих Петр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухих Петр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1842 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860

Отец: Сухих Василий Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: Александра Петровна

Мать ребёнка: не указана

Поручитель
03.05.1892
На свадьбе Филимонова Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви
Поручитель
18.10.1893
Поручители Стефан и Петр Васильевы Сухих
Смерть
Неизвестно
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