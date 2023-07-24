Сухих Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860
Отец: Сухих Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Александра Петровна
Поручитель
03.05.1892
На свадьбе Филимонова Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви
Поручитель
18.10.1893
Поручители Стефан и Петр Васильевы Сухих
Смерть
Неизвестно