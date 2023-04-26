Джанунц Елена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДжанунц Елена Андреевна

Джанунц Елена Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1990

Отец: Вульф Андрей Викторович

Мать: Вульф Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
08.01.2009

Дочь: Джанунц Ангелина Георгиевна

Отец ребёнка: Джанунц Георгий Давидович

Рождение ребёнка
18.08.2010

Сын: Джанунц Сергей Георгиевич

Отец ребёнка: Джанунц Георгий Давидович

Рождение ребёнка
13.12.2011

Сын: Джанунц Даниил Георгиевич

Отец ребёнка: Джанунц Георгий Давидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Джанунц Георгий Давидович