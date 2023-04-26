Джанунц Елена Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1990
Рождение ребёнка
08.01.2009
Дочь: Джанунц Ангелина Георгиевна
Отец ребёнка: Джанунц Георгий Давидович
Рождение ребёнка
18.08.2010
Сын: Джанунц Сергей Георгиевич
Отец ребёнка: Джанунц Георгий Давидович
Рождение ребёнка
13.12.2011
Сын: Джанунц Даниил Георгиевич
Отец ребёнка: Джанунц Георгий Давидович
Бракосочетание
Неизвестно