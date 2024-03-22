Борякова (Солдатова) Лидия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борякова (Солдатова) Лидия Федоровна

Место рождения

Константиновка, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1933

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1933 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Константиновка, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
1955

Муж: Боряков Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Боряков Алексей Васильевич

Чепец, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
09.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Боряков Алексей Васильевич

Чепец, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
1963
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