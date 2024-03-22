Борякова (Солдатова) Лидия Федоровна
Место рождения
Дата рождения1933
Дата смерти1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Бракосочетание
1955
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Боряков Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
09.05.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Боряков Алексей Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
1963