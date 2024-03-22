Лукьянов Илья Андреевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Лукьянова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Лукьянов Семен Ильич
Мать ребёнка: Лукьянова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Александра Ильинична
Мать ребёнка: Лукьянова Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно