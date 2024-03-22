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Лукьянов Илья Андреевич

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лукьянов Андрей Иванович

Мать: Лукьянова Матрена Евдокимовна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Лукьянов Дмитрий Ильич

Мать ребёнка: Лукьянова Мария Михайловна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Лукьянов Семен Ильич

Мать ребёнка: Лукьянова Мария Михайловна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Александра Ильинична

Мать ребёнка: Лукьянова Мария Михайловна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова Мария Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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